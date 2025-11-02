Lutto nel mondo del calcio | è morto Galeone allenò la Spal a metà degli anni ' 80

Si è spento all’età di 84 anni Giovanni Galeone, storico allenatore di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli. Ma soprattutto la Spal, dal 1983 al 1986. L’ex tecnico napoletano è morto domenica 2 novembre, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era ricoverato da oltre un mese. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

