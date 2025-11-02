Lutto nel mondo del calcio | è morto Galeone allenò la Spal a metà degli anni ' 80

Si è spento all’età di 84 anni Giovanni Galeone, storico allenatore di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli. Ma soprattutto la Spal, dal 1983 al 1986. L’ex tecnico napoletano è morto domenica 2 novembre, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era ricoverato da oltre un mese. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondisci con queste news

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso, all'età di 84 anni, Giovanni Galeone In azzurro tra il 1997 e il 1998, l'ex tecnico nativo proprio di Napoli è stato mentore di allenatori importanti come Max Allegri e Gian Piero Gasperini che, tra l'altro, stasera si sfidera - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel mondo del calcio: ci lascia Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasp - Da allenatore ha conquistato quattro promozioni: due a Pescara (1986- Lo riporta msn.com

Mondo del calcio in lutto: ci ha salutato Giovanni Galeone - Nel pomeriggio è venuto a mancare il tecnico Giovanni Galeone all’età di 84 anni dopo una malattia che lo aveva colpito negli ultimi tempi. grossetosport.com scrive

Lutto nel calcio, è scomparso Carlo Ricchetti: fu vice di Breda a Latina - Lutto nel mondo del calcio: è scomparso all'età di 55 anni Carlo Ricchetti, centrocampista con un passato di alto livello tra Serie B e C (in carriera anche una storica promozione ... Scrive tuttolatina.com