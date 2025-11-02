Lutto nel mondo del calcio | addio a Giovanni Galeone Il maestro di Allegri e Gasperini aveva 84 anni

È morto Giovanni Galeone, ex calciatore e allenatore del Napoli nella stagione 1997-1998. Aveva 84 anni e si è spento all’ospedale di Udine. Nella sua lunga carriera da tecnico, Galeone è stato protagonista di quattro promozioni in Serie A — due con il Pescara, una con l’Udinese e una con il Perugia — lasciando un’impronta profonda nel calcio italiano. Considerato un innovatore del gioco offensivo e un grande motivatore, Galeone è stato soprattutto un maestro per una nuova generazione di allenatori: tra i suoi “allievi” più celebri ci sono Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, che curiosamente si sfideranno proprio questa sera in Milan-Roma. 🔗 Leggi su Open.online

