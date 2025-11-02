lutto a urbania per la morte di roberto fabi

Profonda tristezza ha destato a Urbania l’improvvisa morte di Roberto Fabi, 64 anni, avvenuta martedì mattina. Fabi, classe 1961, impiegato in uno studio commerciale, era molto conosciuto e apprezzato oltre che nell’ambiente lavorativo anche in quello sportivo dove ricopriva la carica di vice presidente della società di calcio Santa Cecilia, impegnata nel campionato di Seconda Categoria. Già dalla fondazione della squadra, nel 1986, Fabi era stato prima giocatore poi a metà degli anni ‘90 aveva appeso gli scarpini al chiodo passando dietro la scrivania come dirigente e, dal 2000, ricopriva la carica di vicepresidente che ricopriva tuttora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

