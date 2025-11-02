L’Unieuro vince ancora espugnata Torino a suon di bombe E anche Aradori va in doppia cifra
Dopo Brindisi e Mestre l’Unieuro Forlì porta a casa la terza vittoria di fila. La squadra di coach Antimo Martino espugna Torino col punteggio di 62-73, trascinata da Gaspardo e Harper con 16 punti, Aradori con 12 e Pepe con 10. Una vittoria mai in discussione, costruita con a suon di bombe, 12. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
