L e prime misurazioni scientifiche dell’allontanamento della Luna dalla Terra risalgono agli anni ’60. Nella missione Apollo 11 venne installato uno specchio che permise di ottenere misure più accurate della distanza Terra-Luna. Grazie a queste misurazioni è stato possibile dimostrare che la distanza tra il pianeta e il satellite sta aumentando al ritmo di 3,8 cm l’anno. Responsabili di questo fenomeno sono le maree. La Superluna vista da tutto il mondo. guarda le foto Leggi anche › Missione Artemis 2027: spariscono i riferimenti alla prima donna sulla luna › “Dalla terra alla Luna”. Il nostro satellite nell’arte in una mostra a Torino Sul lato della Terra rivolto verso il satellite, la forza di gravità esercitata dalla Luna è circa del 4% maggiore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Luna “sfuggente”: è vero che il nostro satellite si allontana dalla Terra?