Luna Marì con trecce e rossetto nero | per Halloween si trasforma in Mercoledì Addams |

Luna Marì ha festeggiato Halloween col classico party a tema e con l'aiuto di mamma Belén ha dato vita a un travestimento "da paura". Treccine, abito dark e rossetto nero: la bimba si è trasformata in Mercoledì Addams. 🔗 Leggi su Fanpage.it

