Luna e Saturno | il suggestivo bacio nei cieli italiani questa notte tra il 2 e il 3 novembre 2025

Un incontro celeste tra il nostro satellite e il "Signore degli Anelli". Questa notte, tra domenica 2 e lunedì 3 novembre 2025, il cielo sopra l'Italia offrirà uno spettacolo affascinante: la congiunzione tra la Luna e Saturno. Un evento astronomico raro e spettacolare, un vero e proprio " bacio " tra il nostro satellite naturale e il celebre pianeta degli anelli. Secondo l' Unione Astrofili Italiani (UAI), si tratta di un avvicinamento solo apparente, dovuto alla prospettiva dalla Terra, ma visivamente molto suggestivo e facilmente osservabile a occhio nudo, a patto che il cielo sia limpido.

