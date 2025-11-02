L’ultimo viaggio del pirata | addio a Galeone Maestro di Allegri e troppo bravo per una big

Pescara, 2 novembre 2025 – Ora che Giovanni Galeone se ne è andato, all’età di ottantaquattro anni, beh, rimane a sospeso a mezz’aria l’interrogativo che forse lo ha accompagnato nel tempo dei ricordi e della memoria: ma cosa avrebbe potuto dare al calcio, non solo italiano!, se avesse avuto in mano un top club, insomma, sì, uno squadrone? Non lo sapremo mai, purtroppo. Il poeta. Origini napoletane, Galeone si è tirato dietro per tutta l’esistenza quell’aria da finto indolente, quello stile vagamente distaccato dalle preoccupazioni quotidiane, rimosse in nome di una visione quasi poetica dell’esistenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

