L’ultimo viaggio del pirata | addio a Galeone Maestro di Allegri e troppo bravo per una big
Pescara, 2 novembre 2025 – Ora che Giovanni Galeone se ne è andato, all’età di ottantaquattro anni, beh, rimane a sospeso a mezz’aria l’interrogativo che forse lo ha accompagnato nel tempo dei ricordi e della memoria: ma cosa avrebbe potuto dare al calcio, non solo italiano!, se avesse avuto in mano un top club, insomma, sì, uno squadrone? Non lo sapremo mai, purtroppo. Il poeta. Origini napoletane, Galeone si è tirato dietro per tutta l’esistenza quell’aria da finto indolente, quello stile vagamente distaccato dalle preoccupazioni quotidiane, rimosse in nome di una visione quasi poetica dell’esistenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
ITA - L’ultimo viaggio di Katriina Terho Lunedì 3 novembre ore 15:00 in streaming sulla pagina Facebook Impresa Lucenti FIN - Katriina Terhon viimeinen matka Maanantaina 3. marraskuuta klo 15.00 (CET) suoratoistona Facebookkissa, Impresa Luce - facebook.com Vai su Facebook
? Appunti di viaggio +++N.1 a Parigi, ancora una volta. Non abbiamo ancora finito le parole perché ogni volta Sinner ci emoziona sempre di più. Tornare n.1 al mondo senza giocare tre mesi da innocente è la più grande giustizia che si è concesso. Solo gra - X Vai su X