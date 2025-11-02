L’ultima vendemmia d’Italia domenica prossima l' appuntamento col Friularo

Torna l’appuntamento dedicato alla tradizione e al buon vino, la Festa dell’ultima vendemmia d’Italia, del Vin Friularo.All'interno di una location unica e storica come il Dominio di Bagnoli a Bagnoli di Sopra (PD), tra musica, buon cibo e tanti interessanti appuntamenti durante la giornata, dove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it