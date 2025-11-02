L’ultima vendemmia d’Italia domenica prossima l' appuntamento col Friularo
Torna l’appuntamento dedicato alla tradizione e al buon vino, la Festa dell’ultima vendemmia d’Italia, del Vin Friularo.All'interno di una location unica e storica come il Dominio di Bagnoli a Bagnoli di Sopra (PD), tra musica, buon cibo e tanti interessanti appuntamenti durante la giornata, dove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Approfondisci con queste news
Dopo quattro anni di attesa, quest’autunno torniamo finalmente a raccogliere le uve per la Vendemmia Tardiva di Lugana. L’ultima volta era il 2021 e da allora aspettavamo le condizioni ideali per poterla ripetere. Ma cos’è una Vendemmia Tardiva? È una rac - facebook.com Vai su Facebook