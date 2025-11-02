Lugo i platani abbattuti del viale rinascono grazie ai polloni germogliati dai ceppi
Lungo viale Masi a Lugo è in corso un'operazione di recupero di alcuni alberi attraverso la coltivazione dei polloni germogliati dai ceppi di esemplari abbattuti. In altre parole, si sfrutta la vitalità delle piante tagliate per "rigenerarle" attraverso i nuovi germogli della pianta stessa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
