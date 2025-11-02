Lucio Fontana gaucho di Santa Fé con lo spazio nella sua essenza

Cms.ilmanifesto.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Quando scriveranno la mia storia diranno: “Lucio Fontana di Rosario di Santa Fé”. guarda com’è tutto poetico.». Così l’artista si confidava nel 1963 all’amico fotografo Carlo Cisventi che lo intervistava: . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

lucio fontana gaucho di santa f233 con lo spazio nella sua essenza

© Cms.ilmanifesto.it - Lucio Fontana, gaucho di Santa Fé con lo spazio nella sua essenza

Approfondisci con queste news

CantùArte – Fontana e il mosaico di Cantù - La mostra “Fontana e il mosaico di Cantù” intende ricostruire la memoria culturale del mosaico pavimentale di Lucio Fontana (Rosario di Santa Fè, 1899 – Comabbio, 1968) collocato nell’edificio della ... Da exibart.com

Cerca Video su questo argomento: Lucio Fontana Gaucho Santa