Lucio Corsi e la sua Chitarra nella Roccia | un film concerto che mescola cinema e musica

"La fragilità? Siamo tutti in bilico, poco resistenti al vento che soffia", spiega il musicista nella nostra intervista. Con lui, il regista e co-autore Tommaso Ottomano. Il film è nelle sale The Space in tre date evento, 3, 4 e 5 novembre. Il musicista italiano dell'anno e un suggestivo concerto. Da una parte la voce di Lucio Corsi, dall'altra l'Abbazia di San Galgano a Chiusdino in provincia di Siena. A metà tra il Rolling Thunder Revue di Bob Dylan e L'ultimo valzer del gruppo The Band. Insomma, tra cinema e musica ecco La Chitarra Nella Roccia - Lucio Corsi dal vivo all'Abbazia di San Galgano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lucio Corsi e la sua Chitarra nella Roccia: un film concerto che mescola "cinema e musica"

Approfondisci con queste news

ScreenWeek Cinema & Serie. The Glitter Band · Rock & Roll Part 2 (Victory Mega Mix). Sul red carpet incontriamo Tommaso Ottomano, musicista, compositore e regista poliedrico che dirige La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’abbazia di San Galg - facebook.com Vai su Facebook

"lucio corsi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

“La chitarra nella roccia”: Lucio Corsi in sala al The Space Cinema per il suo film - Lucio Corsi interverrà al The Space Cinema di Grosseto per il suo film "La chitarra nella roccia", girato all'abbazia di San Galgano ... Segnala grossetonotizie.com

La chitarra nella roccia, Lucio Corsi in sala e in tour (tutte le date) - L'abbiamo visto in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, ma presto La Chitarra Nella Roccia - Da ciakmagazine.it

Lucio Corsi al cinema con «La Chitarra nella Roccia», film-concerto del live all’Abbazia di San Galgano - Girato interamente in pellicola 16mm e diretto da Tommaso Ottomano, il progetto è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma ed è preludio al disco live e ai tour del 2026, in Europa e nei palazze ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it