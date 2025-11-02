Lucio Battisti il Comune di Molteno intitola una via al suo cittadino più illustre

Nel paese lecchese il celebre cantautore visse dal 1973 al 9 settembre del 1998, data del suo decesso Via Lucio Battisti: a Molteno nascerà un'arteria dedicata al celebre artista italiano che, per parte della sua vita, ha vissuto in paese. Con una delibera di giunta del 23 ottobre 2025 è stat.

