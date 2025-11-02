Luci d' Artista 2025 2026 | piccole farfalle volteggiano su via Mercanti

Salernotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano a spuntare novità per l'edizione 20252026 di Luci d'Artista: è la volta delle farfalle che sembra volteggino su via Mercanti, collocate su alcuni fili luminosi. Inoltre, in via Diaz, altre installazioni che rievocano il mare. Cresce, dunque, la curiosità tra gli amanti delle luminarie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

