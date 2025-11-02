Luci d' Artista 2025 2026 | piccole farfalle volteggiano su via Mercanti
Continuano a spuntare novità per l'edizione 20252026 di Luci d'Artista: è la volta delle farfalle che sembra volteggino su via Mercanti, collocate su alcuni fili luminosi. Inoltre, in via Diaz, altre installazioni che rievocano il mare. Cresce, dunque, la curiosità tra gli amanti delle luminarie. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Tornano a Torino le splendide Luci d’Artista e con loro i nostri tour speciali dedicati alla rassegna più luminosa dell’anno! Ogni sabato e domenica di novembre, sali a bordo del bus City Sightseeing e vivi un’esperienza magica con la guida live che ti acco - facebook.com Vai su Facebook
La mappa delle Luci d'Artista a Torino: 32 opere accendono la città, 4 le novità internazionali - Con 32 installazioni complessive, l'edizione 2025/2026 non solo ripropone i grandi classici amati da torinesi e turisti, ma si arricchisce di quattro nuove opere firmate da artisti di calibro ... Scrive torinotoday.it
Luci d’artista a Torino 2025/26: date, mappa delle istallazioni e novità della nuova edizione - Dal 24 ottobre 2025 all'11 gennaio 2026 torna la spettacolare iniziativa Luci d'artista a Torino, che giunge alla sua 28esima edizione ... Riporta fanpage.it
“Sciami” di luce sopra Torino: Chiara Camoni firma la nuova magia di Luci d’Artista 2025 - Il Grattacielo Piemonte diventa un palcoscenico di bagliori sospesi e movimento, tra arte, natura e architettura contemporanea ... Da giornalelavoce.it