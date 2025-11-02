Lucca Comics & Games | Straffi e la magia delle Winx Video

Lucca, 31 ottobre 2025 – Trent’ani di Rainbow e oltre 20 anni (quasi 22) di Winx: per celebrare questi traguardi Iginio Straffi (“papà” delle Winx e fondatore della Rainbow) affronta un’altra sfida: una nuova serie in cui  le magiche fatine sono in3D.  Si tratta di “ Winx Club: The Magic is Back che torna alle origini della saga prodotta dalla Rainbow, in chiave rinnovata. A Lucca Comics & Games diversi appuntamenti sono dedicati alle Winx. 🔗 Leggi su Lanazione.it

