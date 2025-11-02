Lucca Comics & Games quinto giorno | il gran finale della festa

Lucca, 2 novembre 2025 – Stasera chiude i battenti l’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, ma prima della  chiusura c’è ancora una giornata ricca di ospiti ed eventi. Per esempio, solo per citarne alcuni,  all’Auditorium del Suffragio, alle 10, Leo Ortolani presenta Tapum, il suo libro sulla Prima Guerra Mondiale. Alle 11.30, all’auditorium di San Romano l’incontro con Kevin Eastman, uno dei creatori delle Tartarughe Ninja. Alle 16.30 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, va in scena il musical dedicato a Charlie Brown. Lucca Comics & Games anche quest’anno vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

