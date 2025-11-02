Lucca Comics & Games Genovesi e le strategie di Rai Kids Video

Lanazione.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 1 novembre 2025 – A Lucca Comics & Games è tradizionalmente importante la presenza della Rai. Abbiamo intervistato il direttore di Rai Kids, Roberto Genovesi, sulle novità portate al festival e le strategie di Rai Kids. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lucca comics amp games genovesi e le strategie di rai kids video

© Lanazione.it - Lucca Comics & Games, Genovesi e le strategie di Rai Kids / Video

News recenti che potrebbero piacerti

lucca comics amp gamesTutto il cuore di Lucca Comics &amp; Games in un documentario pop - I Love Lucca Comics & Games, diretto da Manlio Castagna, è il primo documentario sul celebre festival toscano. Secondo tg24.sky.it

Lucca Comics &amp; Games 2025: tutte le novità su viabilità, treni e bus - Dalle modifiche alla Ztl ai parcheggi straordinari, dai treni potenziati ai percorsi ferroviari dedicati: il piano della mobilità per la più grande manifestazione pop della Toscana ... Si legge su intoscana.it

Code, polemiche e comunità. Racconto di un altro Lucca Comics &amp; Games di successo - Torna, con il tema “French Kiss”, la manifestazione di cultura pop e nerd più grande d'Occidente. Da artribune.com

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Amp Games