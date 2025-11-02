Lucca, 2 novembre 2025 – Al di là dei segni più o meno sono sempre numeri straordinari quelli di Lucca Comics & Games. Alla fine dei cinque giorni di incontri, ospiti, eventi e spettacoli il bilancio che arriva dai dati è positivo. Oltre 280mila biglietti venduti e 17mila “professional” (professionisti dei vari settori). Una leggera, ma significativa, crescita con 5mila biglietti in più del 2024. E poi più di 900 ospiti, 730 espositori, 30mila cosplayer ufficiali per 1500 appuntamenti e 12 mostre. Oltre 90mila gli utenti attivi sulla app LuccaCG Assistant. Un grande successo grazie a ospiti ed eventi di grande richiamo, (due su tutti: Tetsuo Hara e Strangers Things), ma anche di un programma che è andato a coprire un vasto panorama di interessi e gusti del pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Comics & Games chiude in crescita, con 280mila biglietti venduti. Appuntamento per la festa dei 60 anni / Video