Lucca Comics & Games chiude in crescita con 280mila biglietti venduti Appuntamento per la festa dei 60 anni Video
Lucca, 2 novembre 2025 – Al di là dei segni più o meno sono sempre numeri straordinari quelli di Lucca Comics & Games. Alla fine dei cinque giorni di incontri, ospiti, eventi e spettacoli il bilancio che arriva dai dati è positivo. Oltre 280mila biglietti venduti e 17mila “professional” (professionisti dei vari settori). Una leggera, ma significativa, crescita con 5mila biglietti in più del 2024. E poi più di 900 ospiti, 730 espositori, 30mila cosplayer ufficiali per 1500 appuntamenti e 12 mostre. Oltre 90mila gli utenti attivi sulla app LuccaCG Assistant. Un grande successo grazie a ospiti ed eventi di grande richiamo, (due su tutti: Tetsuo Hara e Strangers Things), ma anche di un programma che è andato a coprire un vasto panorama di interessi e gusti del pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Succede anche questo a Lucca Comics. Sto per entrare a fare un'intervista e nelle scale incontro lui: Luca Marinelli. - Luca! - esclamo sorpreso - Manlio! - fa lui E ci abbracciamo. - oh ma hai fatto un film sul Lucca Comics? Io resto interdetto. - ma perché lo sai? - facebook.com Vai su Facebook
Anche al Lucca Comics Palestina libera! #LuccaCG25. - X Vai su X
Tutto il cuore di Lucca Comics & Games in un documentario pop - I Love Lucca Comics & Games, diretto da Manlio Castagna, è il primo documentario sul celebre festival toscano. Secondo tg24.sky.it
Lucca Comics, nel padiglione Lego un diorama della città toscana - A Lucca Comics & Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
La medaglia ufficiale di Lucca Comics & Games 2025 realizzata dall’Antica Zecca di Lucca si trova in piazza Napoleone - Ogni anno l'Antica Zecca di Lucca realizza la medaglia ufficiale di Lucca Comics, disponibili anche le medaglie degli scorsi anni ... Secondo luccaindiretta.it