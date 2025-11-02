Lucca Comics & Games 2025 Zerocalcare annuncia la nuova serie Due spicci

Zerocalcare ha svelato in occasione del Lucca Comics & Games 2025 l'arrivo l'anno prossimo della nuova serie Due spicci, confermato l'Armadillo. Dopo il successo delle sue precedenti serie, il fumettista romano Zerocalcare torna su Netflix come autore e regista con un nuovo progetto animato seriale, D ue Spicci, in arrivo nel 2026. Anche in questa occasione, a dare voce all'Armadillo – l'immancabile coscienza pungente del protagonista – sarà Valerio Mastandrea. L'annuncio del titolo è stato svelato oggi in Piazza San Michele durante Lucca Comics & Games, con una sorpresa pensata per coinvolgere il pubblico fin dal giorno precedente.

