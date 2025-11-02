Lucca Comics & Games 2025 si conclude con 280mila biglietti venduti le date del 2026
Il bilancio del Lucca Comics & Games 2025 con anteprime esclusive e ospiti di caratura internazionale, appuntamento al 2026. Il Lucca Comics & Games 2025 chiude con oltre 280mila biglietti e 17mila professional la fiera che ha coinvolto 900 ospiti, 730 espositori per 1500 eventi e 12 mostre. 90mila gli utenti attivi sulla app. Il festival è pronto a iniziare il percorso verso il suo 60° anniversario. Appuntamento per il 2026: dal 28 ottobre al 1° novembre. Nel frattempo, il 10, 11 e 12 novembre 2025 arriva nelle sale italiane I Love Lucca Comics & Games, il film di Manlio Castagna che racconta la straordinaria community del festival. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
