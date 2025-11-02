Lucca Comics & Games 2025 | i doppiatori di Hazbin Hotel ed Helluva Boss scatenano l' Inferno con i suoi fan

Lucca Comics & Games 2025 accoglie l'Hellaverse con un evento Prime Video sold out al Teatro del Giglio. Doppiatori italiani, un karaoke infernale e nuovi dettagli su Hazbin Hotel S2 e Helluva Boss confermano la potenza del fandom del fenomeno creato da VivziePop. Lucca Comics & Games è un luogo dove il fandom diventa carne, voce, urlo, canzone. Quest'anno l'inferno stesso ha reclamato la scena, tra piume nere, smoking scintillanti e peccatori che ridono. Il palco del Teatro del Giglio è diventato portale del cosiddetto Hellaverse, l'universo animato firmato da Vivienne "VivziePop" Medrano, dove Prime Video ha celebrato così l'arrivo della Stagione 2 di Hazbin Hotel in un abbraccio con i fan italiani che brucia di entusiasmo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

