Lucca Comics & Games 2025 gran finale con Luca Marinelli il musical di Charlie Brown
Ancora tanti eventi e grandi ospiti prima di salutare l’edizione 2025 del Lucca Comics & Games, da Hideo Kojima e Luca Marinelli, al musical su Charlie Brown. Ancora un ultimo, entusiasmante giorno prima di salutare l’edizione French Kiss di Lucca Comics & Games, con una domenica 2 novembre ancora ricca di appuntamenti e grandi ospiti. Per la community di appassionati, in realtà, la manifestazione non finisce davvero: prosegue nei ricordi, nelle immagini, negli incontri e nelle emozioni condivise. E prima che inizi questo nuovo viaggio, ci aspetta ancora una giornata piena di eventi tutti da vivere. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Oggi al Lucca Comics & Games giornata dedicata alla proiezione di un cult del cinema italiano: L’allenatore nel pallone ? Andrea Bedeschi ha presentato la versione restaurata del film insieme a Emiliano Viviano, alla Presidente di Univideo Luciana Migliav - facebook.com Vai su Facebook
Lucca Comics and Games, è il giorno del sold out: alla prova la logistica della manifestazione - Padiglioni, sistema di trasporto pubblico e parcheggi pronti all'assalto della folla. Secondo luccaindiretta.it
Lucca Comics & Games 2025: tutte le novità su viabilità, treni e bus - Dalle modifiche alla Ztl ai parcheggi straordinari, dai treni potenziati ai percorsi ferroviari dedicati: il piano della mobilità per la più grande manifestazione pop della Toscana ... Secondo intoscana.it
Lucca Comics, nel padiglione Lego un diorama della città toscana - A Lucca Comics & Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com