Lucca Comics & Games 2025 gran finale con Luca Marinelli il musical di Charlie Brown

Ancora tanti eventi e grandi ospiti prima di salutare l’edizione 2025 del Lucca Comics & Games, da Hideo Kojima e Luca Marinelli, al musical su Charlie Brown. Ancora un ultimo, entusiasmante giorno prima di salutare l’edizione French Kiss di Lucca Comics & Games, con una domenica 2 novembre ancora ricca di appuntamenti e grandi ospiti. Per la community di appassionati, in realtà, la manifestazione non finisce davvero: prosegue nei ricordi, nelle immagini, negli incontri e nelle emozioni condivise. E prima che inizi questo nuovo viaggio, ci aspetta ancora una giornata piena di eventi tutti da vivere. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

