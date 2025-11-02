Lucca Comics & Games 2025 folla per i protagonisti di Stranger Things 5
La prima tappa del tour mondiale che celebra l’attesissimo capitolo conclusivo di Stranger Things è stata il Lucca Comics & Games 2025. Insieme per un’ultima avventura. La prima tappa del tour mondiale che celebra l’attesissimo capitolo conclusivo di Stranger Things è stata il Lucca Comics & Games 2025 in Italia, a cui hanno preso parte i creatori della serie, Matt & Ross Duffer, e i protagonisti Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp. Dopo la conferenza stampa, presso il prestigioso Teatro del Giglio Giacomo Puccini, i creatori e i protagonisti sono stati accolti con grande calore di fronte al mostruoso padiglione Netflix versione Vecna in Piazza San Michele, dove li attendevano oltre 9000 fan per celebrare insieme questa ultima grande avventura. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Approfondisci con queste news
Succede anche questo a Lucca Comics. Sto per entrare a fare un'intervista e nelle scale incontro lui: Luca Marinelli. - Luca! - esclamo sorpreso - Manlio! - fa lui E ci abbracciamo. - oh ma hai fatto un film sul Lucca Comics? Io resto interdetto. - ma perché lo sai? - facebook.com Vai su Facebook
Anche al Lucca Comics Palestina libera! #LuccaCG25. - X Vai su X
Lego a Lucca Comics 2025 nel nome della creatività e della condivisione - Lucca Comics & Games è stata l'occasione per approfondire il mondo Lego, le sue strategie di mercato e il rapporto con il proprio pubblico, accolto nel padiglione disegnato da Giovanni Timpano ... Come scrive movieplayer.it
La medaglia ufficiale di Lucca Comics & Games 2025 realizzata dall’Antica Zecca di Lucca si trova in piazza Napoleone - Ogni anno l'Antica Zecca di Lucca realizza la medaglia ufficiale di Lucca Comics, disponibili anche le medaglie degli scorsi anni ... Riporta luccaindiretta.it
Lucca Comics, nel padiglione Lego un diorama della città toscana - A Lucca Comics & Games la città toscana è protagonista anche in una installazione in Lego che ne ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com