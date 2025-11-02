La prima tappa del tour mondiale che celebra l’attesissimo capitolo conclusivo di Stranger Things è stata il Lucca Comics & Games 2025. Insieme per un’ultima avventura. La prima tappa del tour mondiale che celebra l’attesissimo capitolo conclusivo di Stranger Things è stata il Lucca Comics & Games 2025 in Italia, a cui hanno preso parte i creatori della serie, Matt & Ross Duffer, e i protagonisti Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp. Dopo la conferenza stampa, presso il prestigioso Teatro del Giglio Giacomo Puccini, i creatori e i protagonisti sono stati accolti con grande calore di fronte al mostruoso padiglione Netflix versione Vecna in Piazza San Michele, dove li attendevano oltre 9000 fan per celebrare insieme questa ultima grande avventura. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Lucca Comics & Games 2025, folla per i protagonisti di Stranger Things 5