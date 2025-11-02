L’Ostra è inarrestabile Il Lunano deve arrendersi
OSTRA 2 LUNANO 0 OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli, Simone (29’st Massacci), Marzano, Castignani, Omenetti, Rossetti (33’st Bodje), Bonvini, Zupo, Landi, Calcina (43’st Olivi). All. De Filippi LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati (17’st Germinale), Lorenzoni (36’st Gostoli), Nobili, Zandri, Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni, Montagnoli, Bosoi (14’st Sema). All. Manfredini Arbitro: Cittadini di Macerata Reti: 27’st Simone (O), 24’st Calcina (O) Colpo grosso dell’ Ostra che batte a domicilio il Lunano con un gol per tempo. Partono bene gli ospiti, insidiosi in un paio di occasioni, soprattutto con un tiro dalla distanza di Montagnoli che sorvola la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net