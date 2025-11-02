L’Orvietana aspetta il Trestina per ritrovare punti e morale dopo il pari-beffa di Camaiore

ORVIETO L’Orvietana riparte con il sorriso, tornato dopo la mezza delusione di Camaiore. Prendere un punto invece di tre nel recupero del recupero fa male e provoca qualche reazione. Quella del giorno dopo, protagonista il presidente che indirettamente chiamava in causa il tecnico, va interpretata come uno sfogo del primo tifoso sentitosi ferito. Mister Rizzolo (foto) al termine della seduta di venerdì ha confermato l’ottimo stato d’animo della squadra cui va sommata una buona condizione generale. I ragazzi hanno voglia di tornare in campo, non sentono la partita col Trestina come un derby ma come una giornata di lavoro da portare a compimento nel modo migliore perché convinti di avere le carte giuste per farlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it