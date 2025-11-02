Reggio Emilia, 2 novembre 2025 – Le telecamere di “ Linea Verde ” su Canale 5 hanno fatto tappa all’ azienda agricola Contrada Bricconi, nel bergamasco, con un ristorante con una stella rossa Michelin per l’ agriturismo e una stella verde della sostenibilità, in un borgo del 1400 abbandonato e riportato in vita nel 2010. Dagli ortaggi tradizionali alle erbe aromatiche di tutto il mondo. A guidare l’orto dell’azienda agricola che fornisce al ristorante il 40% del fabbisogno coltivando non solo ortaggi tradizionali italiani ma anche piante ed erbe aromatiche da ogni parte del mondo c’è una giovane ortista reggiana, Maria Cecilia Giamprini, agronoma, laureata in Tecnologie agrarie a Bologna, master in Futuro vegetale a Firenze, allieva del divulgatore scientifico Stefano Mancuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ortista Maria Cecilia a contrada Bricconi, una stella Michelin. “Coltivare a 950 metri di altitudine è una sfida”