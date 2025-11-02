L’orrore e la speranza dei bambini di Gaza nei disegni tra le bombe | Le foto

Ilsecoloxix.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova la mostra con i lavori fatti tra le tende dei profughi sulla Striscia: “Cercavamo la bellezza, abbiamo trovato la morte, la distruzione e il dolore”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

l8217orrore e la speranza dei bambini di gaza nei disegni tra le bombe le foto

© Ilsecoloxix.it - L’orrore e la speranza dei bambini di Gaza nei disegni tra le bombe | Le foto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’orrore e la speranza dei bambini di Gaza nei disegni tra le bombe - A Genova la mostra con i lavori fatti tra le tende dei profughi sulla Striscia: “Cercavamo la bellezza, abbiamo trovato la morte, la distruzione e il dolore” ... Da ilsecoloxix.it

Una speranza per il piccolo Zakaria. Salgono a 8 i bambini ricoverati provenienti da Gaza - Troppo poco per stare bene, ma all'ospedale Santobono di Napoli dove si trova da ieri per lui e la sua famiglia c'è una speranza dopo essere scappato dalla ... Si legge su rainews.it

«Preghiamo per i bambini d’Ucraina, di Gaza e di tutte le regioni in guerra» - Trasformate «il vostro grido nei momenti di prova e tribolazione in una preghiera fiduciosa», ha detto stamani Leone XIV ai fedeli di lingua araba presenti in piazza San Pietro per l’udienza generale, ... Come scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: L8217orrore Speranza Bambini Gaza