L' oroscopo di oggi
Ariete ??. Apri questa domenica caro Ariete in attesa di possibili sviluppi, specie nel settore pratico. La Luna in Pesci oggi in aspetto negativo a Mercurio, incentiva il tuo bisogno di vedere raggiunti determinati risultati, altrimenti rischi l’insofferenza e uno stato di tensione che non meriti. Resta questo per te un periodo di grande preparazione a ciò che poi ti anticipo, in primavera prossima saprai come gestire e far fruttare secondo i tuoi desideri. L’amore vive di luce propria che è legata a un’intensa passionalità, anche se talvolta con chi ti piace, potresti assumere atteggiamenti contraddittori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
