L’oroscopo di domani 3 novembre 2025 | le previsioni il segno fortunato della giornata
Transiti astrali principali. Per la giornata del 3 novembre 2025 segnaliamo due transiti importanti: Venere in Bilancia con Saturno in Pesci e Marte in Scorpione trigono Nettuno in Pesci. Il primo transito indica tensioni nei rapporti affettivi e nei valori personali: è necessario adattarsi e trovare un equilibrio tra responsabilità e desiderio. Il secondo transito favorisce l'intuizione, la creatività, e una maggiore sensibilità spirituale o emotiva. Questi due elementi combinati suggeriscono che la giornata richiede di muoversi tra azione interiore ed espressione esterna con consapevolezza.
