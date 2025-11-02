ABBONATI A DAYITALIANEWS Transiti astrali principali. Per la giornata del 3 novembre 2025 segnaliamo due transiti importanti: Venere in Bilancia con Saturno in Pesci e Marte in Scorpione trigono Nettuno in Pesci. Il primo transito indica tensioni nei rapporti affettivi e nei valori personali: è necessario adattarsi e trovare un equilibrio tra responsabilità e desiderio. Il secondo transito favorisce l’intuizione, la creatività, e una maggiore sensibilità spirituale o emotiva. Questi due elementi combinati suggeriscono che la giornata richiede di muoversi tra azione interiore ed espressione esterna con consapevolezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’oroscopo di domani, 3 novembre 2025: le previsioni, il segno fortunato della giornata