Loreto a Jesi serve un miracolo | Ma non possiamo partire battuti

La Consultinvest Loreto oggi alle 18 gioca a Jesi un derby molto complicato. "La trasferta di Jesi è una di quelle che sappiamo essere proibitive in partenza – avvisa coach Gabriele Ceccarelli –. Questo per noi però deve essere solo uno stimolo ulteriore dopo le due ultime sconfitte. Jesi può contare su un nazionale finlandese come Palsson che sta facendo benissimo, la sostanza di Arrigoni e Di Pizzo sotto canestro e le mani di Piccone, Natali e Bruno guidate da un playmaker d’altra categoria come Maglietti". Il tecnico del Loreto prosegue: "Non c’è bisogno di tanti discorsi, se approcceremo bene la partita poi guarderemo il risultato alla fine, non vogliamo fare la figura delle vittime designate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

