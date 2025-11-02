Lorenzo Musetti si qualifica alle ATP Finals se…Il favore di Sinner tiene tutto aperto
Il canadese Felix Auger-Aliassime viene sconfitto in finale da Jannik Sinner nell’ ATP Masters 1000 di Parigi, ma è comunque davanti all’ azzurro Lorenzo Musetti all’ ottavo posto della Race to Turin, piazzamento che assegnerà l’ ultimo pass ancora in palio per le ATP Finals in singolare. L’azzurro potrà però operare il controsorpasso nell’ATP 250 di Atene della prossima settimana, dato che non ci sarà il duello a distanza. Il nordamericano, infatti, annuncia in conferenza stampa il forfait a Metz: “ Non si vede, ma ho qualche problema fisico. Se mi qualifico per Torino, bene, altrimenti congratulazioni a Lorenzo “. 🔗 Leggi su Oasport.it
