L’Orchestra Rai in tournée in Spagna con Andrés Orozco-Estrada

Quattro concerti dal 3 al 6 novembre tra Barcellona, Alicante e Madrid con Michael Barenboim e Antoine Tamestit L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai torna in tournée in Spagna guidata dal Direttore principale Andrés Orozco-Estrada per un poker di appuntamenti nelle sale più prestigiose del Paese: Palau de la Música Catalana (Barcellona), ADDA – Auditorio de la Diputación (Alicante) e Auditorio Nacional de Música (Madrid). In cartellone capisaldi del grande sinfonismo europeo, un capolavoro del primo Romanticismo francese e due solisti di riferimento: il violinista Michael Barenboim e il violista Antoine Tamestit. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

