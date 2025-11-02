Visto che ‘gli esami non finiscono mai’, l’OraSì è attesa da un test quasi impossibile in casa della Luiss Roma. Gli ‘universitari’ riceveranno Ravenna alle 18.30 con il morale a mille dopo aver sbancato il campo di Caserta ed essere diventati l’unica imbattuta del girone. Sulla carta, le chance dell’attuale OraSì di superare l’esame con un 30 e lode sono davvero minime, ma basterebbe che prendesse un 18, ovvero sfornasse una prestazione gagliarda e con la grinta di inizio stagione, due qualità smarrite nelle ultime settimane. La Luiss ha davvero un ottimo roster che gioca a memoria da anni e non ha risentito del cambio in panchina con l’arrivo di Righetti che ha preso il posto di Patanè, che ha deciso di lasciare dopo molti anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’OraSì cerca il riscatto. A Roma però sarà dura