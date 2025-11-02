L’Ombrone è in salute | Nel tratto urbano è un corso d’acqua sano
GROSSETO Le acque del fiume Ombrone sono in salute. È questo il risultato della campagna di monitoraggio promossa dall’associazione Terramare, dalla Uisp di Grosseto e dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Da marzo a luglio scorsi sono stati eseguiti circa 15 monitoraggi della qualità dell’acqua del fiume Ombrone nel tratto compreso tra San Martino e Berrettino, valutando la torbidità dell’acqua e la quantità di nitrati e di fosfati. I rilevamenti sono stati eseguiti dallo staff di Terramare con il supporto di oltre 300 studenti della scuola media Galileo Galilei e dell’istituto Leopoldo II di Lorena, indirizzo biotecnologico, nell’ambito delle discese del fiume in gommone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
