L' Omag-Mt scrive una pagina della sua storia | perentoria vittoria contro Cuneo
La Omag-Mt San Giovanni in Marignano scrive una pagina di storia del volley romagnolo: nella settima giornata del campionato di Serie A1 Tigotà, la formazione guidata da Massimo Bellano conquista la prima vittoria assoluta nella massima serie, superando la Honda Cuneo Granda Volley con un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Omag-Mt lotta ma si arrende a Scandicci: al Palasport di Cervia finisce 0–3 - Mt San Giovanni in Marignano, che deve arrendersi alla corazzata Savino ... chiamamicitta.it scrive
Omag-MT San Giovanni in Marignano: a Macerata per un test di carattere - MT San Giovanni in Marignano è pronta per una trasferta impegnativa sul campo della CBF Balducci HR Macerata, un match che non sarà come gli altri. Come scrive newsrimini.it
Scandicci troppo forte: l’Omag-Mt cede in tre set - Mt San Giovanni in Marignano, che deve arrendersi alla corazzata Savino Del Bene Scandicci con un netto 0–3 (16–25 ... Scrive newsrimini.it