OLIMPIA TEODORA 3 RIPALTA CREMASCA 0 (28-26, 25-20, 25-14) OLIMPIA: Poggi 6, Marchesano 9, Monaco 3, Boninsegna 14, Fabbri 5, Casini 16, Franzoso (L); Balducci, Bendoni. NE: Manghi, Scarpeccio, Cangini, Piani. All. Rizzi. RIPALTA: Feroldi 6, Martinelli 10, Ottino 10, Gabrieli 8, Galbero 5, Giordano 2, Labadini (L); Valentini 2, Boffi 2, Bassi. All. Verderio Note: Spettatori 400 Se tre vittorie facevano un indizio, la quarta è diventata la prova: l’ Olimpia Teodora travolge il Ripalta Cremasca con un 3-0 diventato via via più rotondo e pesante con il procedere del match e rafforza il primato in classifica a punteggio pieno, scoprendo le proprie carte nella corsa promozione, che rimane tuttavia lunghissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Olimpia Teodora viaggia a mille. Anche Ripalta finisce al tappeto