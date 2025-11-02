L’Olimpia Milano straripa a Reggio Emilia Super Brooks chiude a quota 20
Reggio Emilia, 2 novembre 2025 – Poteva essere una trasferta insidiosa contro una squadra che in casa aveva sempre vinto, così l’ Olimpia l’ha aggredita nel modo migliore imponendo al match subito il suo ritmo. Così è arrivato il quarto successo consecutivo per i milanesi vincendo nettamente a Reggio Emilia per 61-93. La notizia più bella per l’ Armani è il ritorno a disposizione di LeDay e Nebo con i due lunghi che non sono protagonisti, ma che comunque danno sostanza al reparto milanese. Il pivot fa 10 punti e 6 rimbalzi in 18’, l’ala segna 2 tiri liberi in 14’. Leader offensivo invece ancora una volta Brooks che chiude con 20 punti (69 da 2 e 24 da 3) e 9 rimbalzi e buone note da Mannion che si riscatta con 13 (22 da 2, 22 da 3 e 44 ai liberi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
9⁰ ANNI DI STORIE E PASSIONE  L'Olimpia Milano il prossimo 9 gennaio 2026 festeggerà i 90 anni di attività. In questo giorno, 2 novembre, nel 1923, nasceva a Trieste il grande Cesare Rubini, una delle figure chiave della storia del club, giocatore,
