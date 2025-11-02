L’oggetto della memoria | alla pronipote la sacca del soldato Hector morì nel 1944 nella battaglia del Lamone

Russi (Ravenna), 2 novembre 2025 – Il palazzo San Giacomo di Russi ieri mattina ha fatto da cornice a un momento particolarmente emozionante: la restituzione della ‘sacca militare ritrovata’ alla famiglia del sergente Hector Colin McDonald, del West Nova Scotia Regiment. La storia del soldato Hector McDonald. McDonald, che sbarcato a Pachino aveva attraversato l’ltalia fino a Russi, con il suo reggimento era accampato nell’area di Cortina ed è morto il 13 dicembre del 1944 saltando su una mina nel corso della battaglia del Lamone. Aveva 29 anni, una fidanzata e una famiglia. Le sue spoglie riposano nel cimitero militare del Commonwealth e della Brigata Ebraica di Piangipane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

