Locatelli parla da leader dopo Cremonese Juve | il messaggio del capitano sui social fa gasare i tifosi – FOTO

Locatelli parla da leader dopo Cremonese Juve: la FOTO pubblicata dal centrocampista bianconero dopo il match. Una prestazione convincente, tre punti per inaugurare un nuovo ciclo nel migliore dei modi. La Juventus espugna lo Zini di Cremona per 2-1 e regala a Luciano Spalletti un esordio vincente. Un successo fondamentale, che interrompe la striscia negativa (otto partite senza vittorie) e che arriva al termine di una partita ben giocata dalla Vecchia Signora. Al fischio finale, uno dei leader dello spogliatoio, Manuel Locatelli, ha affidato a Instagram la sua soddisfazione e la sua determinazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli parla da leader dopo Cremonese Juve: il messaggio del capitano sui social fa gasare i tifosi – FOTO

