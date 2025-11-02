Locatelli Juve come è andata la prima con Spalletti? Un po’ croce un po’ delizia l’impressione è che… La pagella del centrocampista
Locatelli Juve, il centrocampista ottiene un 6 da La Gazzetta dello Sport dopo la prima con il nuovo tecnico Spalletti, distinguendosi in rottura ma.. L’inizio della gestione Spalletti sulla panchina della Juventus è stato segnato dalla vittoria per 2-1 contro la Cremonese, e tra i protagonisti del match c’è stato il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli. La sua prestazione è stata valutata con la sufficienza, evidenziando luci e ombre nel suo contributo al nuovo assetto azzurro. La Gazzetta dello Sport ha assegnato a Locatelli un 6 in pagella, con un giudizio che ne riassume perfettamente le contraddizioni in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X
Locatelli titolare o no in Cremonese Juve? La prima decisione di Spalletti - facebook.com Vai su Facebook
Locatelli regista? Spalletti sa come si fa. La Juve ha ben tre alternative - Ai tempi dell’Inter l’intuizione fu quella di spostare Brozovic in mezzo al campo ... Come scrive msn.com
Juventus, proposta irrinunciabile per Locatelli: può partire a gennaio - Nonostante qualche spunto lanciato da Teun Koopmeiners e l’ottimo ingresso in campo di McKennie, il centrocampo della Juventus ha evidenziato nuovi limiti strutturali anche contro l’Atalanta. Scrive calciomercato.it
Il progetto di Spalletti per la Juve: patto con i senatori, ruolo di Locatelli e questione Cambiaso - Il neo tecnico bianconero è pronto a chiarire un po’ di concetti, eliminare dubbi, rilanciare aspettative e attenuare ansie ... Secondo msn.com