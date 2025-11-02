Locatelli Juve come è andata la prima con Spalletti? Un po’ croce un po’ delizia l’impressione è che… La pagella del centrocampista

Locatelli Juve, il centrocampista ottiene un 6 da La Gazzetta dello Sport dopo la prima con il nuovo tecnico Spalletti, distinguendosi in rottura ma.. L’inizio della gestione  Spalletti  sulla panchina della  Juventus  è stato segnato dalla vittoria per  2-1  contro la  Cremonese, e tra i protagonisti del match c’è stato il centrocampista della  Juventus,  Manuel Locatelli. La sua prestazione è stata valutata con la sufficienza, evidenziando luci e ombre nel suo contributo al nuovo assetto azzurro. La Gazzetta dello Sport  ha assegnato a  Locatelli  un  6  in pagella, con un giudizio che ne riassume perfettamente le contraddizioni in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

