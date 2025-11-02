Lo strano rapporto di Pasolini con il fascismo
Roma, 2 nov – Sono passati 50 anni da quel 2 novembre 1975, quando all’idroscalo di Ostia, sul litorale romano, veniva ucciso Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore, autore, regista, quasi sempre travisato nella sua alta figura di intellettuale seppur assai discutibile dal punto di vista morale. Una ricostruzione più onesta dovrebbe anche mettere in risalto qualche aspetto della sua vita cancellato. Proprio cinquanta anni fa, a dispetto di quanto oggi “da destra” il personaggio venga quasi rivendicato, La Voce della Fogna di Marco Tarchi lo contestò in modo addirittura feroce. Il doppio volto di Pasolini. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Stasera, giovedì 30 ottobre, ore 20:45 Spettacolo “Lo strano caso di Alfonso Micciò” di Associazione Le Ombre - Desto o son sogno? Teatro “G. Modena” - via Dante, 18/A Rassegna Teatro Amatoriale di Ass. Pro Palma per Cooperativa Respira la Cultur - facebook.com Vai su Facebook
Mollicone: "Pasolini? La sinistra lo strumentalizza. Ma non sa che fu fascista" - Il presidente della commissione Cultura alla Camera, deputato di Fratelli d'Italia, spiega il rapporto tra PPP e la destra di governo. Riporta ilfoglio.it
Pasolini "fascista" - I biografi di Pasolini insistono sul precoce antifascismo dello scrittore, dal 1938, dopo aver letto Le bateau ivre di Arthur Rimbaud (come del resto lui stesso millanta nel Poeta delle ceneri). Riporta ilgiornale.it