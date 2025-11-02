Lo sprint militare della Cina | ecco il missile ipersonico morfico Come funziona e cosa può fare

La Cina ha pubblicato le foto di un nuovo missile, simbolo di uno dei suoi più interessanti e avanzati progressi tecnologici aerospaziali. I riflettori sono puntati sul prototipo di un veicolo ipersonico morfico, e cioè trasformabile, in grado di volare a velocità superiori a Mach 5. Il missile, perché di questo alla fine stiamo parlando, è dotato di un paio di ali retrattili, nonché di un design innovativo che gli dovrebbe consentire di adattare dinamicamente il suo profilo aerodinamico durante il volo. Riposte all'interno della fusoliera, le ali riducono al minimo la resistenza aerodinamica durante la crociera ad alta velocità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

