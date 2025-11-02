Lo devo dire… Jannik Sinner il messaggio inaspettato arrivato dopo la vittoria
Jannik Sinner si prende Parigi, primo italiano a imporsi nel Masters 1000 della capitale. Il successo al Paris Masters pesa anche sul ranking: dopo 55 giorni il tennista azzurro torna numero 1 al mondo, scalzando Carlos Alcaraz. In precedenza, dopo 65 settimane da leader, aveva ceduto la vetta scivolando al secondo posto; ora punta a blindare l’anno alle ATP Finals. L’inerzia è quella giusta: condizione, continuità e fiducia lo proiettano verso l’ultimo appuntamento con obiettivo bottino pieno. Il 2025 di Sinner è da copertina: doppietta Grande Slam (bissato l’ Australian Open e impresa a Wimbledon ) più i titoli di China Open, Vienna Open e il sigillo al Masters 1000 di Parigi, per cinque trofei complessivi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
LE SCUSE DI BULLERI «A malincuore devo dire che il commento è facile: possiamo solo chiedere scusa per questa prestazione di basso profilo, in primis umano e poi anche tecnico. Sono amareggiato e dispiaciuto in particolare nei confronti della propri - facebook.com Vai su Facebook
Zverev si rivolge a Sinner: “Devo dire una cosa spiacevole: Jannik, hai rotto le p… a tutti” - Alexander Zverev si è lasciato andare con Sinner dopo la conclusione della finale del torneo di Vienna. Riporta fanpage.it
Jannik Sinner, il campione che serve - Il parere di chi ha praticato questo sport per oltre sessanta anni e che non frequenta tanto i social. Secondo globalist.it
Becker: “Sinner mi chiese di allenarlo”. Il consiglio decisivo per la carriera di Jannik - A raccontarlo è proprio il tedesco, vincitore più giovane di Wimbledon (conquistato all'età di 17 anni), in un'intervista al Cor ... msn.com scrive