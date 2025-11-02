Liverpool-Real Madrid Champions League 04-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Xabi Alonso torna ad Anfield
Quarto turno del maxi-girone di Champions League alle porte, tante sfide interessanti all’orizzonte: una delle più attese sarà sicuramente quella tra Liverpool e Real Madrid. Ci sarà il ritorno ad Anfield di Xabi Alonso, vera e propria leggenda dei Reds e ora guida tecnica delle Merengues: il bilancio di questi primi mesi è senz’altro molto positivo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Liverpool-Real Madrid and PSG-Bayern, most prestigious day of calendar phase: why PSG will halt 15/15 wins in season of Bayern; and why Liverpool crisis gonna be goal factor v Real Madrid. The Champions betting tips acca in last part of episode #UCL - X Vai su X
Dove vedere Liverpool-Real Madrid in tv? Sky o Prime Video, orario - facebook.com Vai su Facebook
Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Chiesa e Brahim Diaz out, la scelta su TAA - Real Madrid, gara valida per il quarto turno di League Phase di Champions League. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Liverpool – Real Madrid: ecco le formazioni ufficiali - Real Madrid formazioni ufficiali: ecco le scelte di Slot e Xabi Alonso per la quarta giornata della League Phase di Champions League 2025/26. Da generationsport.it
Champions League, le partite di oggi: dove vedere Liverpool-Real Madrid e Psg-Bayern - Champions League 2025/26, quarta giornata della fase campionato: riflettori puntati sulle quattro italiane in corsa e sui big- Da sport.virgilio.it