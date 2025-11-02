Quarto turno del maxi-girone di Champions League alle porte, tante sfide interessanti all’orizzonte: una delle più attese sarà sicuramente quella tra Liverpool e Real Madrid. Ci sarà il ritorno ad Anfield di Xabi Alonso, vera e propria leggenda dei Reds e ora guida tecnica delle Merengues: il bilancio di questi primi mesi è senz’altro molto positivo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Liverpool-Real Madrid (Champions League, 04-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Xabi Alonso torna ad Anfield