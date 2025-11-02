Liverpool-Real Madrid Champions League 04-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Xabi Alonso torna ad Anfield

Infobetting.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarto turno del maxi-girone di Champions League alle porte, tante sfide interessanti all’orizzonte: una delle più attese sarà sicuramente quella tra Liverpool e Real Madrid. Ci sarà il ritorno ad Anfield di Xabi Alonso, vera e propria leggenda dei Reds e ora guida tecnica delle Merengues: il bilancio di questi primi mesi è senz’altro molto positivo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

liverpool real madrid champions league 04 11 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici xabi alonso torna ad anfield

© Infobetting.com - Liverpool-Real Madrid (Champions League, 04-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Xabi Alonso torna ad Anfield

News recenti che potrebbero piacerti

liverpool real madrid championsLiverpool-Real Madrid, per Xabi Alonso è un ritorno a casa: il pronostico - Real Madrid quote analisi statistiche precedenti 4ª giornata Champions League in programma martedì 4 novembre alle ore 21 ... Si legge su gazzetta.it

liverpool real madrid championsLiverpool-Real Madrid dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Nel corso della quarta giornata della fase a campionato di questa Champions League va in scena la super sfida tra Liverpool e Real Madrid: dove vedere il big match di Anfield in tv e streaming e le fo ... Scrive goal.com

Liverpool-Real Madrid: dove vedere il big match di Champions League in TV e in streaming - Real Madrid verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, che detiene i diritti della Champions League e manderà in onda tutte le gare della serata. Da tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Liverpool Real Madrid Champions