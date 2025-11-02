LIVE Sinner-Auger-Aliassime ATP Parigi 2025 in DIRETTA | si avvicina l’inizio della finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SABALENKA DALLE 15.00 14.38 I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime: 2025 Jannik Sinner US Open Semifinal Outdoor Hard 61 36 63 64 2025 Jannik Sinner ATP Masters 1000 Cincinnati Quarterfinal Outdoor Hard 60 62 2022 Felix Auger-Aliassime ATP Masters 1000 Cincinnati Round of 16 Outdoor Hard 26 76(1) 61 2022 Felix Auger-Aliassime ATP Masters 1000 Madrid Round of 16 Outdoor Clay 61 62 14.34 In caso di vittoria, non solo Jannik Sinner si aggiudicherebbe il quinto Masters 1000 in carriera, ma sorpasserebbe anche Carlos Alcaraz, tornando n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Sinner contro Auger-Aliassime, la finale Masters 1000 Parigi: a che ora e dove vederla VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Sinner - Auger-Aliassime, oggi finale Atp Parigi. Orario tv e streaming, precedenti e dove vederla - X Vai su X
Sinner-Auger-Aliassime diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi: Jannik va a caccia del numero 1 - Aliassime, diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi domenica 2 novembre ore 15: Jannik sfida il canadese che ha beffato Musetti ... Riporta sport.virgilio.it
LIVE Sinner diretta finale Masters 1000 Parigi contro Auger-Aliassime: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Jannik in caso di vittoria tornerebbe numero uno al mondo, scavalcando Alcaraz, almeno per una settimana prima delle Atp Finals. corrieredellosport.it scrive
LIVE Sinner-Auger-Aliassime alle 15, finale a Parigi: se Jannik vince torna numero uno - Il canadese cerca la qualificazione matematica alle Finals: Musetti spettatore interessato ... Riporta gazzetta.it