LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-4 7-6 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | IL RE SOLE TORNA N1 DEL MONDO!

QUANDO GIOCA SINNER A TORINO: LE DUE IPOTESI 17.14 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Il Re Sole è tornato a splendere a Parigi. Ed è italiano! 17.13 Ora qualche giorno di riposo, poi da domenica 9 novembre inizieranno le ATP Finals. E lì Sinner si giocherà il n.1 a fine anno con il grande rivale Carlos Alcaraz. 17.12 Sinner ha vinto due tornei consecutivi tra Vienna e Parigi, tre contando anche l'esibizione in Arabia Saudita. Si tratta del quinto Masters 1000 in carriera, il primo stagionale. L'Italia non vinceva il torneo di Parigi dal 1977 con Corrado Barazzutti.

