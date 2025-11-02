LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-4 7-6 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | IL RE SOLE TORNA N1 DEL MONDO!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO GIOCA SINNER A TORINO: LE DUE IPOTESI 17.14 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Il Re Sole è tornato a splendere a Parigi. Ed è italiano! 17.13 Ora qualche giorno di riposo, poi da domenica 9 novembre inizieranno le ATP Finals. E lì Sinner si giocherà il n.1 a fine anno con il grande rivale Carlos Alcaraz. 17.12 Sinner ha vinto due tornei consecutivi tra Vienna e Parigi, tre contando anche l’esibizione in Arabia Saudita. Si tratta del quinto Masters 1000 in carriera, il primo stagionale. L’Italia non vinceva il torneo di Parigi dal 1977 con Corrado Barazzutti. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nessuno resiste a Jannik Sinner: anche Felix Auger Aliassime si deve inchinare allo strapotere del tennista azzurro, il primo italiano a vincere il Master 1000 di Parigi. 6-4, 7-6 il risultato finale che - complice la sconfitta al primo turno di Carlos Alcaraz - riproiett - facebook.com Vai su Facebook
Sinner - Auger-Aliassime, oggi finale Atp Parigi. Orario tv e streaming, precedenti e dove vederla - X Vai su X
Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger-Aliassime per tornare n. 1: in corso 1° set. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger- Lo riporta tg24.sky.it
LIVE Sinner diretta finale Masters 1000 Parigi contro Auger-Aliassime: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Jannik in caso di vittoria tornerebbe numero uno al mondo, scavalcando Alcaraz, almeno per una settimana prima delle Atp Finals. msn.com scrive
Sinner-Auger-Aliassime diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi: Jannik va a caccia del numero 1 - Aliassime, diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi domenica 2 novembre ore 15: Jannik sfida il canadese che ha beffato Musetti ... Da sport.virgilio.it