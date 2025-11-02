LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-4 6-6 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | si va al tie-break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Stupendo diritto incrociato in contropiede vincente di Sinner. Seconda per Sinner. 3-2 Largo il diritto lungolinea in avanzamento di Aliassime in uscita dal servizio. Palla in corridoio. 2-2 Aliassime rischia anche la seconda, Sinner stecca di diritto. 2-1 Battuta vincente al corpo a 205 kmh da parte di Sinner. 1-1 In rete il rovescio incrociato del canadese. 0-1 Serve&volley di Aliassime, che gioca una volée complicatissima. Lungo il pallonetto di Sinner. 6-6 Ace al centro. Si va al tie-break. 40-0 Servizio e diritto dell’italiano. 30-0 Palla corta di Sinner, Aliassime ci arriva, delicato pallonetto dell’italiano e infine in rete il tweener disperato del canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it
