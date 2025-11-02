LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-4 3-4 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il canadese annulla altre 3 palle break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Risposta vincente di Sinner con il diritto lungolinea. Attenzione, Sinner si è toccato il quadricipite della coscia sinistra. 30-0 Servizio e diritto vincente del canadese. Adesso con la battuta è diventato una macchina spara palle. 15-0 Servizio e diritto di Aliassime, in rete il rovescio dell’italiano, arrivato in ritardo sulla palla. 4-4 Sul nastro il diritto dal centro di Aliassime. Siamo ad un’ora e 26 minuti di partita. 40-0 Ace esterno di Sinner. 30-0 Sinner incide con il diritto e chiude con lo smash. 15-0 Servizio esterno vincente dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sinner - Auger-Aliassime, oggi finale Atp Parigi. Orario tv e streaming, precedenti e dove vederla - X Vai su X
PARIS MASTERS 2025 DOMENICA 2 Novembre ORE 15.00 LA FINALE Jannik SINNER vs F.Auger ALIASSIME Il canadese dopo un Periodo deludente ha ritrovato il suo gioco.. ha battuto il Kazako Alexander BUBLIK e si è regalato la sua Seconda FINA - facebook.com Vai su Facebook
Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger-Aliassime per tornare n. 1: in corso 1° set. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger- Scrive tg24.sky.it
Sinner-Auger-Aliassime diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi: Jannik va a caccia del numero 1 - Aliassime, diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi domenica 2 novembre ore 15: Jannik sfida il canadese che ha beffato Musetti ... Riporta sport.virgilio.it
LIVE Sinner diretta finale Masters 1000 Parigi contro Auger-Aliassime: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Jannik in caso di vittoria tornerebbe numero uno al mondo, scavalcando Alcaraz, almeno per una settimana prima delle Atp Finals. Riporta msn.com