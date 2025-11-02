CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Risposta vincente di Sinner con il diritto lungolinea. Attenzione, Sinner si è toccato il quadricipite della coscia sinistra. 30-0 Servizio e diritto vincente del canadese. Adesso con la battuta è diventato una macchina spara palle. 15-0 Servizio e diritto di Aliassime, in rete il rovescio dell’italiano, arrivato in ritardo sulla palla. 4-4 Sul nastro il diritto dal centro di Aliassime. Siamo ad un’ora e 26 minuti di partita. 40-0 Ace esterno di Sinner. 30-0 Sinner incide con il diritto e chiude con lo smash. 15-0 Servizio esterno vincente dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-4, 3-4, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il canadese annulla altre 3 palle break