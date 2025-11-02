CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SABALENKA DALLE 15.00 15-15 Scambio lungo e duro. Aliassime prova a spingere con il diritto, ma la palla termina fuori. 15-0 Serve&volley di Aliassime, che non sbaglia una complessa volée di diritto. 2-2 Servizio esterno e schiaffo al volo di diritto vincente sulla riga. Game rapidissimo per Sinner. 40-0 Servizio e diritto incrociato del n.2. 30-0 Aliassime continua a faticare con il rovescio, palla lunga. 15-0 Largo il rovescio incrociato del canadese. Seconda di servizio. E’ un momento della partita in cui Auger-Aliassime sta provando a girare l’inerzia di questa finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-4, 1-2, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: il canadese alza la qualità del suo tennis